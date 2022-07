Marracash | la bella dichiarazione d’amore di Elodie | “Innamoratissima”

Leggi su biccy

(Di sabato 16 luglio 2022) L’anno scorsosi sono lasciati, ma sono rimasti in ottimi rapporti. I due non sono solo amici, ma anche confidenti, complici e molto di più, in un certo senso è come non si fossero davvero mollati. Al magazine Graziaa gennaio aveva parlato della rottura con: “Gli voglio molto bene e lui per me è famiglia. Adesso però io ho bisogno di stare sola, le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Però io odio le regole delle coppie e su questa cosa lui è d’accordo con me“.e la nuovaper. Ospite di Peter Gomez a La Confessione,ha speso delle bellissime parole per. La cantante di Tribale ha rivelato di essere ...