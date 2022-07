(Di sabato 16 luglio 2022) Cresce il movimento diil primo ministro del, Aziz. L'hashtag (#degage) che ne chiede le dimissioni in poche settimane è diventato virale. Ex petroliere, ...

Cresce il movimento di protesta contro il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch. L'hashtag (#degage_akhannouch) che ne chiede le dimissioni in poche settimane è diventato virale. Ex petroliere, alla guida della coalizione di governo di centrodestra, ... Marocco: monta protesta contro premier, 'Akhannouch dimettiti' Cresce il movimento di protesta contro il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch. L'hashtag (#degage_akhannouch) che ne chiede le dimissioni in poche settimane è diventato virale. (ANSA)