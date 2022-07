Maria Luisa Trussardi, mamma di Tomaso: «La rottura con Michelle Hunziker? Non era prevista» (Di sabato 16 luglio 2022) La separazione tra la conduttrice e l'imprenditore avrebbe sorpreso tutti, anche mamma Maria Luisa: «Mi è spiaciuto, ma non potevo escludere che accadesse. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “mamma, la sposo, è una brava persona”» Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) La separazione tra la conduttrice e l'imprenditore avrebbe sorpreso tutti, anche: «Mi è spiaciuto, ma non potevo escludere che accadesse. Dopo sei mesi che la conoscevami disse: “, la sposo, è una brava persona”»

