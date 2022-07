Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, avete mai visto la loro casa? Un appartamento extralusso al centro di Roma (Di sabato 16 luglio 2022) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie inossidabili della televisione italiana. Ormai insieme da più di trent’anni, danno vita molto spesso a siparietti divertenti sulla loro vita coniugale. Ma avete mai visto la loro casa? E’ un appartamento prestigiosissimo in una delle zone più ricche della capitale. Dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, molti meme su Internet hanno scherzosamente pensato che da adesso rimangono solo loro. Un’unione stimata sia dal pubblico sia dall’entourage televisivo. Da ormai tre decenni condividono la loro vita e lo fanno in un appartamento più che esclusivo. Maurizio ... Leggi su topicnews (Di sabato 16 luglio 2022)Desono una delle coppie inossidabili della televisione italiana. Ormai insieme da più di trent’anni, danno vita molto spesso a siparietti divertenti sullavita coniugale. Mamaila? E’ unprestigiosissimo in una delle zone più ricche della capitale. Dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, molti meme su Internet hanno scherzosamente pensato che da adesso rimangono solo. Un’unione stimata sia dal pubblico sia dall’entourage televisivo. Da ormai tre decenni condividono lavita e lo fanno in unpiù che esclusivo....

