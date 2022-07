Mara Venier | matrimonio in mille pezzi | il brutto tradimento

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 16 luglio 2022) La conduttricee ilina causa di un: ecco di chi si tratta Tutti la definiscono la Zia della Domenica per via della sua, ormai, trasmissione trentennale che ancora conquista il pubblico raggiungendo uno share che oscilla intorno al 20%: stiamo parlando di lei,, con la sua bellissima Domenica In. Nel corso della sua vita, ella ha sempre dimostrato la sua professionalità e competenza anche in altri programmi come Tu si que vales anche se la sua casa è li, in Rai. Purtroppo, nel corso della sua vita laha dovuto subire un. curiosità (foto web)Originaria di Venezia, la donna giovanissima muove i primi ...