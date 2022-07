Manchester United, Eriksen si presenta: “Ho scelto un lcub speciale. Ten Hag? Allenatore fantastico” (Di sabato 16 luglio 2022) Christian Eriksen ha firmato un contratto fino al 2025 con il Manchester United. L’ex fantasista dell’Inter ha accettato la proposta dei Red Devils per rilanciarsi e per sperare di tornare a giocare ai livelli che gli competono, dopo una breve esperienza al Brentford che ha segnato di fatto il suo rientro al calcio professionistico. Manchester United, Eriksen firma fino al 2025 Ecco le prime parole del danese che arrivano a distanza di poche ore dalla firma dl suo contratto. “Il Manchester United è un club speciale e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all’Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile”. Sul tecnico Ten ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) Christianha firmato un contratto fino al 2025 con il. L’ex fantasista dell’Inter ha accettato la proposta dei Red Devils per rilanciarsi e per sperare di tornare a giocare ai livelli che gli competono, dopo una breve esperienza al Brentford che ha segnato di fatto il suo rientro al calcio professionistico.firma fino al 2025 Ecco le prime parole del danese che arrivano a distanza di poche ore dalla firma dl suo contratto. “Ilè un clube non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all’Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dellosarà una sensazione incredibile”. Sul tecnico Ten ...

