Mamma vende il figlio di cinque giorni per 3.400 euro: voleva rifarsi il naso (Di sabato 16 luglio 2022) Per racimolare la somma necessaria per pagare il chirurgo plastico, la donna, in Russia, si è messa alla ricerca dei possibili acquirenti di suo figlio. E' stata arrestata

