Mafia: nuovo colpo al mandamento Porta Nuova, 12 arresti (Di sabato 16 luglio 2022) nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova a Palermo, storico clan di cosa nostra. Dopo appena dieci giorni i carabinieri hanno dato seguito all'operazione Vento che aveva Portato al fermo di 18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022)aldia Palermo, storico clan di cosa nostra. Dopo appena dieci giorni i carabinieri hanno dato seguito all'operazione Vento che avevato al fermo di 18 ...

Pubblicità

DeGeer3891 : Magari il nuovo governo si impegnerà di più nella lotta alla mafia... - lasbrisolona : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 No all’inceneritore si alla mafia della monnezza ? Centri per l’impiego che hanno dato… - asessuato : RT @asessuato: un dramma che cambierà la vita del nuovo presidente della Repubblica. - See more at: - alberto33744940 : @chedisagio Domandalo ai Greci se è un brava persona!??Da noi è quello che svenduto tutto i notri gioelli pubblici,c… - asessuato : un dramma che cambierà la vita del nuovo presidente della Repubblica. - See more at: -