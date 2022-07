M5s, Patuanelli: "Se Conte lo chiede ci dimettiamo, non siamo come Di Maio" - D'Incà: se cade il governo, Pnrr a rischio (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo cinque ore si è concluso il Consiglio nazionale del M5s: alle 18.30 assemblea congiunta di deputati e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo cinque ore si è concluso il Consiglio nazionale del M5s: alle 18.30 assemblea congiunta di deputati e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - MediasetTgcom24 : Letta: 'La crisi porterebbe alle elezioni il 25 settembre' #crisidigoverno #draghi #m5s #pd #lega #fi #fdi - MediasetTgcom24 : Patuanelli: se Conte chiede ci dimettiamo ma non lo ha fatto #crisidigoverno #draghi #m5s #pd #lega #fi #fdi - rombi_ti : RT @Agenzia_Ansa: 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante. Non… - tobiamc : RT @StaziAlessandro: #Report fa un servizio che fa a pezzi #Grillo #Patuanelli #Toninelli #Ruocco e tutto il #M5S per la questione dell'imp… -