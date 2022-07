**M5S: notizia voto su Skyvote spiazza vertici, sospetti su 'manina' Crimi** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Un pasticcio, che piomba a Consiglio nazionale in corso. Il lancio dell'Adnkronos con cui si annunciano contatti con Skyvote, la piattaforma che si occupa del voto degli attivisti M5S, interrompe la riunione dei vertici, alimentando i sospetti che le decisioni vengano prese a monte, dal leader Giuseppe Conte e dal suo cerchio magico, accusa mossa dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, da giorni sul piede di guerra da giorni. Fino a quel momento, assicurano all'Adnkronos fonti presenti alla riunione, la questione del voto online sulla fiducia al governo Draghi -accarezzata nei giorni scorsi- non era stata toccata, finita sullo sfondo del dibattito tra 'falchi e 'governisti'. Ecco perché la notizia fa saltare i nervi a Conte, in ore delicate per il M5S alle ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Un pasticcio, che piomba a Consiglio nazionale in corso. Il lancio dell'Adnkronos con cui si annunciano contatti con, la piattaforma che si occupa deldegli attivisti M5S, interrompe la riunione dei, alimentando iche le decisioni vengano prese a monte, dal leader Giuseppe Conte e dal suo cerchio magico, accusa mossa dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, da giorni sul piede di guerra da giorni. Fino a quel momento, assicurano all'Adnkronos fonti presenti alla riunione, la questione delonline sulla fiducia al governo Draghi -accarezzata nei giorni scorsi- non era stata toccata, finita sullo sfondo del dibattito tra 'falchi e 'governisti'. Ecco perché lafa saltare i nervi a Conte, in ore delicate per il M5S alle ...

direzioneprc : Perché non si è dimesso allora? Evidentemente ora usa M5S come scusa per lasciare. La caduta del governo della guerra è una buona notizia. - RaiNews : Mattarella respinge le dimissioni di Mario Draghi. Notizia in aggiornamento su - TV7Benevento : **M5S: notizia voto su Skyvote spiazza vertici, sospetti su 'manina' Crimi** - - err4_r : RT @ultimora_pol: #Italia Fonti #M5S: Nervi tesi nel Movimento e irritazione di #Conte, nessuno aveva parlato in Consiglio Nazionale del vo… - ultimora_pol : #Italia Fonti #M5S: Nervi tesi nel Movimento e irritazione di #Conte, nessuno aveva parlato in Consiglio Nazionale… -