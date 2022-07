M5S, Casalino: “Non ho incarichi politici né decido, basta macchina fango contro me” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Con riferimento all’articolo ‘I triumviri dello strappo. Il ritorno di Casalino con Taverna e Ricciardi’ pubblicato oggi su la Repubblica, mi trovo a dover smentire nuovamente in pochi giorni una ricostruzione piena di falsità e illazioni sul mio conto. Premesso che non avendo incarichi politici non seguo le riunioni del Consiglio nazionale né partecipo a confronti di natura politica nei quali viene poi definita la linea politica del M5S, vorrei ribadire ancora una volta che il mio ruolo è limitato all’ambito comunicativo”. Così Rocco Casalino in una lunga nota. “Nell’articolo, addirittura – prosegue il capo comunicazione del M5S – si fa riferimento ad una mia presunta responsabilità dietro la fuga di notizie che raccontava la possibilità che il M5S ritirasse la propria delegazione governativa: invito ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Con riferimento all’articolo ‘I triumviri dello strappo. Il ritorno dicon Taverna e Ricciardi’ pubblicato oggi su la Repubblica, mi trovo a dover smentire nuovamente in pochi giorni una ricostruzione piena di falsità e illazioni sul mio conto. Premesso che non avendonon seguo le riunioni del Consiglio nazionale né partecipo a confronti di natura politica nei quali viene poi definita la linea politica del M5S, vorrei ribadire ancora una volta che il mio ruolo è limitato all’ambito comunicativo”. Così Roccoin una lunga nota. “Nell’articolo, addirittura – prosegue il capo comunicazione del M5S – si fa riferimento ad una mia presunta responsabilità dietro la fuga di notizie che raccontava la possibilità che il M5S ritirasse la propria delegazione governativa: invito ...

