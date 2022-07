M5S: Casalino, 'non ho incarichi politici né decido, basta macchina fango contro me' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug.(Adnkronos) - "Con riferimento all'articolo 'I triumviri dello strappo. Il ritorno di Casalino con Taverna e Ricciardi' pubblicato oggi su la Repubblica, mi trovo a dover smentire nuovamente in pochi giorni una ricostruzione piena di falsità e illazioni sul mio conto. Premesso che non avendo incarichi politici non seguo le riunioni del Consiglio nazionale né partecipo a confronti di natura politica nei quali viene poi definita la linea politica del M5S, vorrei ribadire ancora una volta che il mio ruolo è limitato all'ambito comunicativo". Così Rocco Casalino in una lunga nota. "Nell'articolo, addirittura - prosegue il capo comunicazione del M5S - si fa riferimento ad una mia presunta responsabilità dietro la fuga di notizie che raccontava la possibilità che il M5S ritirasse la propria delegazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug.(Adnkronos) - "Con riferimento all'articolo 'I triumviri dello strappo. Il ritorno dicon Taverna e Ricciardi' pubblicato oggi su la Repubblica, mi trovo a dover smentire nuovamente in pochi giorni una ricostruzione piena di falsità e illazioni sul mio conto. Premesso che non avendonon seguo le riunioni del Consiglio nazionale né partecipo a confronti di natura politica nei quali viene poi definita la linea politica del M5S, vorrei ribadire ancora una volta che il mio ruolo è limitato all'ambito comunicativo". Così Roccoin una lunga nota. "Nell'articolo, addirittura - prosegue il capo comunicazione del M5S - si fa riferimento ad una mia presunta responsabilità dietro la fuga di notizie che raccontava la possibilità che il M5S ritirasse la propria delegazione ...

Pubblicità

repubblica : M5S, il triumvirato che punta allo strappo: il ritorno di Casalino con Taverna e Ricciardi - TV7Benevento : M5S: Casalino, 'non ho incarichi politici né decido, basta macchina fango contro me' - - MeScapin : RT @Stupormundi66: @PoliticaPerJedi Pensa che NOI persone intelligenti abbiamo capito fin dal primo vaffaday che merda era il #m5s. Abbiamo… - lucabalz65 : RT @Miti_Vigliero: Volete mettere avere 'sti 3 come rappresentanti dell'Italia nel mondo al posto di Draghi? Non vi sentite elettrizzati, e… - Paroledipaola : RT @Miti_Vigliero: Volete mettere avere 'sti 3 come rappresentanti dell'Italia nel mondo al posto di Draghi? Non vi sentite elettrizzati, e… -