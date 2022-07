Luxuria racconta di Ilary Blasi | del suo atteggiamento durante L’Isola dei famosi

(Di sabato 16 luglio 2022) Tra le persone che hanno vissuto e osservatonegli ultimi mesi,la separazione da Totti, c’è Vladimir. L’opinionista dedeicome si è comportatadietro le quinte,il lavoro, con i colleghi, con la squadra. Mentre a casa e nella sua famiglia vivevano la separazione tra lei e Francesco Totti la conduttrice non ha mai fatto pesare agli altri i suoi problemi. Si è sempre presentata allegra e vivace.confida che laè una tosta che sa come affrontare quello che sta accadendo. Molti hanno pensato che sia dimagrita tanto proprio a causa dei problemi in famiglia,ha spiegato che ha ...

Pubblicità

AreaNapoli.it

Lo scherzo a Totti, cosain diretta. Imbarazzo per Ilary Blasi A febbraio la notizia aveva fatto il giro dei social e aveva campeggiato su praticamente ogni testata nazionale. Totti ...L'isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger siin un'intervista post - reality Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il ...con la collaborazione degli opinionisti Vladimire ... Luxuria si racconta: 'Per sciacquarmi la bocca adoro il cocomero. In spiaggia sono pudica' Vladimir Luxuria è stata accanto ad Ilary Blasi durante L'Isola dei famosi, racconta come si è comportata nonostante la separazione ...Come racconta oggi il Corriere della sera, niente è stato ancora ufficialmente deciso. Di certo, dopo vent'anni la favola bella di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita. Ilary Blasi… Leggi ...