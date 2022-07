Lulù Selassié si tatua | Il messaggio segreto del suo tatuaggio | non sfugge il dettaglio

(Di sabato 16 luglio 2022)é in grande forma e ha sfoggiato nelle ultime ore i suoi nuoviggi, ma ce n’è uno che…(Twitter screenshot)La principessaé stata ribattezzata dal pubblico la fatina. Nelle ultime ore ha mostrato con fierezza i suoi nuoviggi e unnon è sfuggito ai fan. Di che si tratta?è stata la protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ancora si parla moltissimo di lei. La principessa condivide quotidianamente sui social le sue giornate e fino a poco tempo fa lo faceva in compagnia di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è uscito prima di lei dal reality ad eliminazione di Canale 5 e le aveva promesso un grande amore. Una volta ...

Adriana29176872 : @Rosalba03382081 @lulu_selassie Bellissima?????????? - Rosalba03382081 : Semplicemente Lulù ??????????????????????????????????? #fairylu @lulu_selassie @queen_adnknesh - Domenico1oo777 : RT @361_magazine: - mariang19880353 : Ma che bella ?????????@lulu_selassie #fairylu - Rosalba03382081 : Le tue fatine hanno il compito di tenerti lontana da tutto ciò che è tossico…(e non è poco)…dandoti tutto il suppor… -

A quanto pare però, stando alle ultime notizie circolate in rete, il cast del programma sarebbe stato chiuso e né Clarissa, né Jessica, néne faranno parte. Secondo i rumor a prendere ...Con tutto il rispetto ma Valeria Marini , Antonio Zequila ed Emanuela Tittocchia potrebbero fare parte del cast e Jessica ,e Clarissa Selassiè no Andrea Zelletta Gfvip GIF from Andrea Zelletta ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]