Lulù Selassié risponde ad un fan e rivela | “Stiamo programmando tante cose…” FOTO

(Di sabato 16 luglio 2022)alle domande e curiosità dei propri fan: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffinaè entrata nel cuore di tantissimi italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia insieme alle sue sorelle Jessica e Clarissa. Le tre princess dopo la parentesi vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non si sono più fermata., Clarissa e Jessica infatti stanno lavorando su nuovi progetti raggiungendo nuove meta e spaziando da un’avventura all’altra. L’ex gieffina oltre ad essere amatissima da intere generazioni è diventata nel tempo un punto di riferimento per tanti italiani. Leggi anche –> giulia salemi condivide un ricordo dellinfanzia ...

Pubblicità

361_magazine : - FerranteRita1 : @lulu_selassie mia piccola lulù cuore grade come il tuo ???????????????????????????????????????#fairylu - fatinanelcuoree : Innamorata pazza di lei???????? #fairylu @lulu_selassie - AZZURRAROLF58 : #fairylu @lulu_selassie sembri una meravigliosa regina gitana,dovresti portarli così molto più spesso???????????????????????? - Mary51638140 : @lulu_selassie Bellissima amore falli più spesso ricci perché stai benissimo ????#fairylu -

Roccarainola.net

A quanto pare però, stando alle ultime notizie circolate in rete, il cast del programma sarebbe stato chiuso e né Clarissa, né Jessica, néne faranno parte. Secondo i rumor a prendere ...Con tutto il rispetto ma Valeria Marini , Antonio Zequila ed Emanuela Tittocchia potrebbero fare parte del cast e Jessica ,e Clarissa Selassiè no Andrea Zelletta Gfvip GIF from Andrea Zelletta ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]