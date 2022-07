L' ultimatum di Renzi | Draghi bis o voto E rilancia la petizione di Italia Viva

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) La crisi di governo è ormai innescata. L'è piombata in quei giorni difficili tra le dimissioni annunciate dal premier Marioe il suo discorso alle Camere previsto per mercoledì prossimo 20 luglio, come è stato chiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono quei giorni concitatissimi in cui i partiti cercano una via d'uscita dopo lo strappo deciso dal leader del M5s Giuseppe Conte perché si rischia di far precipitare il Paese in una situazione molto complicata. All'assemblea diil leader Matteolancia un appello per ilbis: "Faccio un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche e a- dichiara- Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare che lo statista ...