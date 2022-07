Loredana Lecciso, come era e com’è | La trasformazione della compagna di Albano (Di sabato 16 luglio 2022) La giornalista e attuale compagna del cantante pugliese, nel corso degli anni ha subito una trasformazione. Proviamo a rivedere la donna quando ha conosciuto Albano. Loredana Lecciso è una giornalista pubblicista, con un passato da showgirl. La breve parentesi nel mondo dello spettacolo è giunta a seguito dell’ufficializzazione del suo legame sentimentale con Albano, padre di 2 dei suoi 3 figli. La donna nel momento in cui conobbe l’artista, era sposata e madre di Brigitta, che attualmente vive a Milano, dove per motivi di studio si trova anche la sorellastra Jasmine. Di recente l’ex conduttrice televisiva ha avuto modo di chiudere l’esperienza con la TV e dedicare maggiore attenzione alla famiglia e al suo primo amore: il giornalismo. Albano e ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022) La giornalista e attualedel cantante pugliese, nel corso degli anni ha subito una. Proviamo a rivedere la donna quando ha conosciutoè una giornalista pubblicista, con un passato da showgirl. La breve parentesi nel mondo dello spettacolo è giunta a seguito dell’ufficializzazione del suo legame sentimentale con, padre di 2 dei suoi 3 figli. La donna nel momento in cui conobbe l’artista, era sposata e madre di Brigitta, che attualmente vive a Milano, dove per motivi di studio si trova anche la sorellastra Jasmine. Di recente l’ex conduttrice televisiva ha avuto modo di chiudere l’esperienza con la TV e dedicare maggiore attenzione alla famiglia e al suo primo amore: il giornalismo.e ...

