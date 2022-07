L'ombra di Mosca sullo strappo M5s: "Il nuovo premier? Meglio che non sia asservito agli Usa" (Di sabato 16 luglio 2022) La Russia osserva i fatti italiani: i 5 Stelle ritenuti tra i partiti più vicini. Zakharova, portavoce di Lavrov: "Di Maio? Non capisce niente" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) La Russia osserva i fatti italiani: i 5 Stelle ritenuti tra i partiti più vicini. Zakharova, portavoce di Lavrov: "Di Maio? Non capisce niente"

Pubblicità

martaottaviani : Mini thread 1/ Trovo davvero singolare che in nessuna trasmissione televisiva sia stato presa in considerazione l'o… - GloBackita : RT @fulvioabbate: È nato oggi il governo-ombra del “Fatto Quotidiano” con Travaglio premier e Conte ministro senza portafoglio ai Beni sott… - domenico_damore : RT @martaottaviani: Mini thread 1/ Trovo davvero singolare che in nessuna trasmissione televisiva sia stato presa in considerazione l'ombra… - pary1977 : RT @fulvioabbate: È nato oggi il governo-ombra del “Fatto Quotidiano” con Travaglio premier e Conte ministro senza portafoglio ai Beni sott… - Angela23763271 : RT @martaottaviani: Mini thread 1/ Trovo davvero singolare che in nessuna trasmissione televisiva sia stato presa in considerazione l'ombra… -