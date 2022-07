LIVE World Games 2022 in DIRETTA | pareggio dell’Italia contro l’Olanda nel tiro alla fune e tra poco la finale di Marenzi

(Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 22.00 JU-JITSU – Vince la medaglia d’oro femminile, Rosenfeld (Israele) che batte Golub (Ucraina). 21.58per 1-1. 21.55 JU-JITSU – In corso lafemminile per la medaglia d’oro, Rosenfeld (Israele)Golub (Ucraina). 21.52 WATERSKY E WAKEBOARD – Prosvietova (Ucraina) supera Hanifah (Malesia) con il risultato di 43.0 21.49 WATERSKY E WAKEBOARD – Trail via delladel Waterski con Edoardo. 21.46 ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - rugby_europe : RT @Federugby: ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ? - campagnandrea33 : Mi è morto il Live di World Athletics ?? - bergbua : RT @Federugby: ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ? - Federugby : ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ?… -

OA Sport

L'Athletic Unit Integrity , con sede a Monaco e creata nel 2017 dallaAthletics, la ... Su Sky, una grande e capillare copertura, dalla diretta delle gare,soprattutto in orari serali - ...16:07 DUATHLON - Dopo il primo giro della frazione di ciclismo, in testa alla gara femminile sono rimaste in sei. Al comando sempre la giapponese Ai Ueda. 16:05 WEELCHAIR RUGBY - Nel torneo misto è in ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l'Italia della canoa polo e in semifinale sia al femminile sia al maschile! Le World Series of Poker all'epilogo con Kanit e Branciforte last chance bracelet, in tre per il titolo mondiale al main.L'Estate Azzurra di Sky Sport sempre più nel vivo: in arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro importante appuntamento con il ...