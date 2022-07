LIVE World Games 2022 in DIRETTA: in corso Italia-Stati Uniti valida per i quarti di finale di canoa polo femminile. Fari puntati sul pattinaggio artistico a rotelle (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ItaliaNI IN GARA 16:31 canoa polo – Ottimo avvio delle azzurre che si portano in vantaggio per 2-0 sugli Stati Uniti dopo tre minuti di gioco. 16:29 JU-JITSU – Sconfitta per Andrea Calzoni. L’azzurro cede per 14-5 all’ucraino Mochulskyi. Nel pomeriggio tornerà a combattere contro il francese Mathieu. 16:27 canoa polo – E’ il momento dell’Italia femminile. Le azzurre sfidano gli Stati Uniti per staccare il pass per le semifinali. 16:23 JU-JITSU – Ed è il momento di Andrea Calzoni. Nella categoria 62 kg l’azzurro combatte contro l’ucraino Bohdan ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO ENI IN GARA 16:31– Ottimo avvio delle azzurre che si portano in vantaggio per 2-0 suglidopo tre minuti di gioco. 16:29 JU-JITSU – Sconfitta per Andrea Calzoni. L’azzurro cede per 14-5 all’ucraino Mochulskyi. Nel pomeriggio tornerà a combattere contro il francese Mathieu. 16:27– E’ il momento dell’. Le azzurre sfidano gliper staccare il pass per le semifinali. 16:23 JU-JITSU – Ed è il momento di Andrea Calzoni. Nella categoria 62 kg l’azzurro combatte contro l’ucraino Bohdan ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… - mkersofficial : ?? GT WORLD CHALLENGE ?? Dopo la gara di Hungaroring, oggi siamo pronti a scendere in pista e dare il massimo a Indi… - MadLucy__ : RT @CristianoCosa: “Proviamo a correre Lottando contro il vento” #onstage #live #electricbass @ Fantasy World - Giobegood : Più armi abbiamo mandato è più i Russi sono avanzati. Russia-Ukraine War News LIVE Updates: Two people killed in Ru… -