LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dell’Italia maschile nella canoa polo! Sfida agli Stati Uniti (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 20.02 BILIARDO – Il programma riprenderà alle 22 con la finale maschile per il bronzo delle “Tre carambole”: il belga Eddie Merckx Sfida il colombiano Pedro Gonzalez. 19.58 canoa POLO – La Francia è la prima semifinalista del torneo maschile: 9-0 a Taipei. 19.54 WHEELCHAIR RUGBY – Alle 20 sono pronte a Sfidarsi Canada e Giappone. 19.50 WHEELCHAIR RUGBY – La partita Svizzera-Germania è finita 23-41 per i tedeschi. 19.46 ORIENTEERING – E’ finita la finale femminile di “Middle Distance”. 1. Simona Aebersold (Svizzera – Oro) 35:12.00 2. Sofia Ohlsson (Svezia – Argento) 35:57.00 3. Ingrid Lundanes (Norvegia – Bronzo) 39:14.00 19.41 FLYING ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 20.02 BILIARDO – Il programma riprenderà alle 22 con la finaleper il bronzo delle “Tre carambole”: il belga Eddie Merckxil colombiano Pedro Gonzalez. 19.58POLO – La Francia è la prima semifinalista del torneo: 9-0 a Taipei. 19.54 WHEELCHAIR RUGBY – Alle 20 sono pronte arsi Canada e Giappone. 19.50 WHEELCHAIR RUGBY – La partita Svizzera-Germania è finita 23-41 per i tedeschi. 19.46 ORIENTEERING – E’ finita la finale femminile di “Middle Distance”. 1. Simona Aebersold (Svizzera – Oro) 35:12.00 2. Sofia Ohlsson (Svezia – Argento) 35:57.00 3. Ingrid Lundanes (Norvegia – Bronzo) 39:14.00 19.41 FLYING ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… - mkersofficial : ?? GT WORLD CHALLENGE ?? Dopo la gara di Hungaroring, oggi siamo pronti a scendere in pista e dare il massimo a Indi… - MadLucy__ : RT @CristianoCosa: “Proviamo a correre Lottando contro il vento” #onstage #live #electricbass @ Fantasy World -