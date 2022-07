LIVE World Games 2022 in DIRETTA: 16 luglio, l’Italia lancia la volata per il podio nel medagliere! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova ed emozionante giornata dei World Games 2022. Ci avviciniamo alla conclusione della manifestazione ospitata dalla città di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), con l’Italia che prova a confermare la top tre del medagliere. Si comincia alle 15.30 con i quarti di finale dei tornei di canoa polo in cui l’Italia ha superato brillantemente la fase a gironi con entrambe le formazioni. A seguire, dalle 16.00, biliardo, pattinaggio artistico a rotelle, ju-jitsu, ed arrampicata sportiva, poi via via tutti gli altri eventi in programma. l’Italia dovrà provare a raccogliere il massimo con le ultime cartucce a disposizione, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta di questa nuova ed emozionante giornata dei. Ci avviciniamo alla conclusione della manifestazione ospitata dalla città di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), conche prova a confermare la top tre del medagliere. Si comincia alle 15.30 con i quarti di finale dei tornei di canoa polo in cuiha superato brillantemente la fase a gironi con entrambe le formazioni. A seguire, dalle 16.00, biliardo, pattinaggio artistico a rotelle, ju-jitsu, ed arrampicata sportiva, poi via via tutti gli altri eventi in programma.dovrà provare a raccogliere il massimo con le ultime cartucce a disposizione, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo e argento per Caruso nello sci nautico! L’Italia batt… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro Noziglia nell’arco nudo! Quinta Bagnoli nello sci nautico - #World #Games… - PaoloStanzani2 : Guerra Ucraina-Russia: ultime notizie - The New York Times - Fleur2108 : RT @paoloigna1: L'evoluzione della situazione in #SriLanka -