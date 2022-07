LIVE – Tour de France 2022, quattordicesima tappa Saint Etienne-Mende: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA testuale della quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint Etienne-Mende di 192,5 chilometri. In attesa dei Pirenei, ecco una frazione dal finale esplosivo che potrebbe accendere nuovamente la fiamma nella lotta per la classifica generale tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi mancare assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 12:30 COME VEDERE LA tappa IN TV CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Latestuale delladelde, ladi 192,5 chilometri. In attesa dei Pirenei, ecco una frazione dal finale esplosivo che potrebbe accendere nuovamente la fiamma nella lotta per la classifica generale tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi mancare assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 12:30 COME VEDERE LAIN TV CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED ...

