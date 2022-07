LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: tappa spettacolare! Si muove Caruso, Pogacar ha già attaccato (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.27 A breve il secondo GPM di giornata: Cote de Chataigner (2,6 km al 7,3% di pendenza media). 13.24 C’è Damiano Caruso in testa in solitaria, ma il gruppo non si dà pace. 13.22 160 chilometri all’arrivo. 13.20 Attivissimo oggi il nostro Damiano Caruso. 13.19 Van Aert a dettare il ritmo nel plotone della Maglia Gialla. 13.18 Proseguono gli scatti a ripetizione nel drappello al comando. 13.16 Roglic non riesce a rimontare: lo sloveno è a 1’30” di ritardo dalla vetta. 13.14 Si muovono Matthews e Fuglsang, attacca anche il nostro Alberto Bettiol. 13.12 Ora situazione che si è stabilizzata: non va via la fuga. 13.09 Il gruppo davanti è forte di una cinquantina di corridori. 13.08 Ewan paga già 4? dalla vetta e ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.27 A breve il secondo GPM di giornata: Cote de Chataigner (2,6 km al 7,3% di pendenza media). 13.24 C’è Damianoin testa in solitaria, ma il gruppo non si dà pace. 13.22 160 chilometri all’arrivo. 13.20 Attivissimo oggi il nostro Damiano. 13.19 Van Aert a dettare il ritmo nel plotone della Maglia Gialla. 13.18 Proseguono gli scatti a ripetizione nel drappello al comando. 13.16 Roglic non riesce a rimontare: lo sloveno è a 1’30” di ritardo dalla vetta. 13.14 Si muovono Matthews e Fuglsang, attacca anche il nostro Alberto Bettiol. 13.12 Ora situazione che si è stabilizzata: non va via la fuga. 13.09 Il gruppo davanti è forte di una cinquantina di corridori. 13.08 Ewan paga già 4? dalla vetta e ...

