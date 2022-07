LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar scatta a 180 chilometri dall’arrivo! Vingegaard risponde (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.01 Scollinamento sul GPM, andatura mostruosa. Powless passa per primo. 13.00 Davanti è arrivato Powless. 12.59 Ora la Jumbo-Visma si mette davanti, anche se manca un po’ di compattezza dopo la sparata di Pogacar. 12.58 Siamo quasi allo scollinamento della Cote de Saint-Just-Malmont: 7,7 km al 3,9% di pendenza media. 12.56 Il gruppo si spezza, ha già perso contatto Caleb Ewan (Lotto Soudal), reduce dalle cadute di ieri. 12.54 Spettacolare Tadej Pogacar che già nei primi chilometri ha provato ad assaggiare la condizione di Vingegaard: un paio di scatti per lo sloveno, ovviamente subito raggiunto dalla Maglia Gialla, supportata da un van Aert in spolvero. 12.52 Ora va ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.01 Scollinamento sul GPM, andatura mostruosa. Powless passa per primo. 13.00 Davanti è arrivato Powless. 12.59 Ora la Jumbo-Visma si mette davanti, anche se manca un po’ di compattezza dopo la sparata di. 12.58 Siamo quasi allo scollinamento della Cote de Saint-Just-Malmont: 7,7 km al 3,9% di pendenza media. 12.56 Il gruppo si spezza, ha già perso contatto Caleb Ewan (Lotto Soudal), reduce dalle cadute di ieri. 12.54 Spettacolare Tadejche già nei primiha provato ad assaggiare la condizione di: un paio di scatti per lo sloveno, ovviamente subito raggiunto dalla Maglia Gialla, supportata da un van Aert in spolvero. 12.52 Ora va ...

