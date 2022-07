LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: partenza ore 12.30, altra tappa alpina (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 12.12 L’ascesa più attesa è la Côte de la Croix Neuve Montée Jalabert: tre chilometri al 10%, con punte vicine al 20% e scollinamento proprio all’ultimo chilometro. 12.09 Frazione da Saint-Etienne a Mende, con ben cinque Gran Premi della Montagna. 12.06 Giornata da fughe anche oggi: la battaglia nella prima fase di gara dovrebbe essere intensissima. 12.03 Corridori che sono ancora nella zona del foglio firma, partenza ufficiale prevista alle 12.30. 12.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2022. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE12.12 L’ascesa più attesa è la Côte de la Croix Neuve Montée Jalabert: tre chilometri al 10%, con punte vicine al 20% e scollinamento proprio all’ultimo chilometro. 12.09 Frazione da Saint-Etienne a Mende, con ben cinque Gran Premi della Montagna. 12.06 Giornata da fughe anche oggi: la battaglia nella prima fase di gara dovrebbe essere intensissima. 12.03 Corridori che sono ancora nella zona del foglio firma,ufficiale prevista alle 12.30. 12.00 Buongiorno e benvenuti alladella quattordicesimadelde. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

