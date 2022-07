LIVE – Qualificazioni salto in alto femminile con Vallortigara, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA testuale delle Qualificazioni del salto in alto femminile, valide per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Di scena il secondo giorno di competizioni nella cittadina dell’Oregon, ed in pedana ecco Elena Vallortigara, a partire dalle ore 20:10 di sabato 16 luglio, alla ricerca di un posto in finale. Giornata che vede impegnata anche Ottavia Cestonaro nelle Qualificazioni del salto triplo (dalle ore 19:30) e Mario Lambrughi nelle prime batterie dei 400m ostacoli (dalle 22:20), con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Latestuale delledelin, valide per idiin corso a. Di scena il secondo giorno di competizioni nella cittadina dell’Oregon, ed in pedana ecco Elena, a partire dalle ore 20:10 di sabato 16 luglio, alla ricerca di un posto in finale. Giornata che vede impegnata anche Ottavia Cestonaro nelledeltriplo (dalle ore 19:30) e Mario Lambrughi nelle prime batterie dei 400m ostacoli (dalle 22:20), con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA ...

