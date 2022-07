LIVE – Milan-Colonia 2-0, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Milan-Colonia, match valevole per la seconda gara Amichevole della nuova stagione per i rossoneri. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista del diciannovesimo scudetto, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di sabato 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali Colonia (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubi?i? (27? Schindler), Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Giroud COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ladi, match valevole per la seconda garadella nuova stagione per i rossoneri. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista del diciannovesimo scudetto, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di sabato 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubi?i? (27? Schindler), Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste(4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Giroud COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ...

