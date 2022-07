LIVE Italia-Turchia volley femminile, Nations League in DIRETTA: semifinale da urlo, azzurre per il blitz nella tana ottomana (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – La cronaca di Italia-Cina – Le pagelle di Italia-Cina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, semifinale della Nations League 2022 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara per fronteggiare le padrone di casa in un match da dentro o fuori. Si preannuncia una partita altamente spettacolare, avvincente ed equilibrata. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per avere la meglio, ma le anatoliche avranno dalla loro il caloroso sostegno del proprio pubblico. In palio la finale del prestigioso torneo internazionale itinerante, da ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – La cronaca di-Cina – Le pagelle di-Cina Buongiorno e benvenuti alladidella2022 di. Lescenderanno in campo ad Ankara per fronteggiare le padrone di casa in un match da dentro o fuori. Si preannuncia una partita altamente spettacolare, avvincente ed equilibrata. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per avere la meglio, ma le anatoliche avranno dalla loro il caloroso sostegno del proprio pubblico. In palio la finale del prestigioso torneo internazionale itinerante, da ...

