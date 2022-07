LIVE Italia-Serbia U18, Europei volley in DIRETTA: gli azzurrini inseguono la finale, si gioca alle 16.30! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale maschile dei Campionati Europei Under 18 di volley che vedrà confrontarsi a Tbilisi (Georgia) l’Italia e la Serbia. Una partita difficile e stimolante per gli azzurrini, reduci da un filotto di cinque vittorie consecutive nella rassegna continentale culminata con lo splendido trionfo contro la Polonia, regolata per 3-1 con due primi set da capolavoro, successo che ha concesso ai nostri ragazzi di chiudere in testa il raggruppamento A. In buona forma anche la Serbia, squadra che ha concluso la fase a gironi al secondo posto alle spalle della Francia, passando in quattro ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella semimaschile dei CampionatiUnder 18 diche vedrà confrontarsi a Tbilisi (Georgia) l’e la. Una partita difficile e stimolante per gli, reduci da un filotto di cinque vittorie consecutive nella rassegna continentale culminata con lo splendido trionfo contro la Polonia, regolata per 3-1 con due primi set da capolavoro, successo che ha concesso ai nostri ragazzi di chiudere in testa il raggruppamento A. In buona forma anche la, squadra che ha concluso la fase a gironi al secondo postospdella Francia, passando in quattro ...

Pubblicità

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Monteriggioni, Italia - DavideGiac : RT @rtl1025: ?? 'Con #Draghi dimissionario le dimissioni dei ministri pentastellati servirebbero solo a evitare il dibattito parlamentare. A… - rtl1025 : ?? 'Con #Draghi dimissionario le dimissioni dei ministri pentastellati servirebbero solo a evitare il dibattito parl… -