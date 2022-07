LIVE Italia-Serbia U18 3-0, Europei volley in DIRETTA: azzurrini strepitosi, Barotto dominante! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA UNDER21, SEMIFINALE Europei volley FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DI Italia-POLONIA U22, SEMIFINALE Europei volley MASCHILI LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA, SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE DI volley FEMMINILE, DALLE 17.30 18.05 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la semifinale degli azzurrini. Un augurio di una splendida serata a tutte e a tutti! 18.02 Grande prestazione degli azzurri, che volano in finale degli Europei Under 18, 3-0 sulla Serbia (25-23, 25-20, 25-14) in 68 minuti di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-TURCHIA UNDER21, SEMIFINALEFEMMINILE LADI-POLONIA U22, SEMIFINALEMASCHILI LADI-TURCHIA, SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE DIFEMMINILE, DALLE 17.30 18.05 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la semifinale degli. Un augurio di una splendida serata a tutte e a tutti! 18.02 Grande prestazione degli azzurri, che volano in finale degliUnder 18, 3-0 sulla(25-23, 25-20, 25-14) in 68 minuti di ...

