LIVE Italia-Serbia U18 1-0, Europei volley in DIRETTA: 12-10, gli azzurrini rimontano con un super Barotto (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA UNDER21, SEMIFINALE Europei volley FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DI Italia-POLONIA U22, SEMIFINALE Europei volley MASCHILI LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA, SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE DI volley FEMMINILE, DALLE 17.30 18-15 Gran recupero di Milanovic, azzurrini disattenti sull’attacco successivo di Stankovic (non irresistibile) 18-14 A segno in diagonale Barotto 17-14 Muro di Mati! 16-14 Ancora a segno Stankovic 16-13 E viceversa: questa volta l’attacco di Stankovic colpisce il muro di Magliano ma finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-TURCHIA UNDER21, SEMIFINALEFEMMINILE LADI-POLONIA U22, SEMIFINALEMASCHILI LADI-TURCHIA, SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE DIFEMMINILE, DALLE 17.30 18-15 Gran recupero di Milanovic,disattenti sull’attacco successivo di Stankovic (non irresistibile) 18-14 A segno in diagonale17-14 Muro di Mati! 16-14 Ancora a segno Stankovic 16-13 E viceversa: questa volta l’attacco di Stankovic colpisce il muro di Magliano ma finisce ...

