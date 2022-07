LIVE Italia-Polonia U22, Europei volley in DIRETTA: i giovani azzurri vanno a caccia dell’atto conclusivo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della partita contro l’Olanda Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale degli Europei under 22 di volley maschile fra Italia e Polonia. I giovani azzurri si giocano l’accesso alla finale della manifestazione giovanile continentale. I ragazzi di Vincenzo Fanizza stanno facendo percorso netto: tre vittorie su tre ed appena un set lasciato per strada. La Turchia è stata superata 29-27 25-18 22-25 25-22, il Montenegro 25-22 25-15 25-19 e l’Olanda 25-19 25-19 25-17. Di fronte c’è la Polonia che è arrivata seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Francia che affronterà invece la Turchia nella ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della partita contro l’Olanda Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale degliunder 22 dimaschile fra. Isi giocano l’accesso alla finale della manifestazionele continentale. I ragazzi di Vincenzo Fanizza stanno facendo percorso netto: tre vittorie su tre ed appena un set lasciato per strada. La Turchia è stata superata 29-27 25-18 22-25 25-22, il Montenegro 25-22 25-15 25-19 e l’Olanda 25-19 25-19 25-17. Di fronte c’è lache è arrivata seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Francia che affronterà invece la Turchia nella ...

