LIVE Italia-Polonia U22 0-0, Europei volley in DIRETTA: 5-12, avvio difficile per gli azzurri (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA U18, SEMIFINALE DEGLI Europei DI volley MASCHILE LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA UNDER21, SEMIFINALE Europei volley FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DI Italia-TURCHIA, SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE DI volley FEMMINILE, DALLE 17.30 12-19 Meschiari! Non riesce a ricevere la Polonia. 11-19 Buonissimo attacco di Ferrato! 10-19 Errore alla battuta per l'Italia. 10-18 Pol con il primo tempo! 9-18 Neanche Porro riesce a sfondare con l'attacco di potenza. 9-17 Magalini deve fare i conti con il muro polacco. 9-16 Un bel ...

