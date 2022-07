LIVE Atletica, Mondiali in DIRETTA: il video della batteria di Marcell Jacobs. “Sto male, ma mi butto”. Tamberi si salva in extremis (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE video: RIVIVI LA batteria DI Marcell Jacobs Marcell Jacobs: “STO male, PEGGIO DI IERI. MA MI butto, COME VA VA” Marcell Jacobs IN SEMIFINALE CON 10.04: IL CAMPIONE OLIMPICO NON STRABILIA LE PAGELLE DEGLI ITALIANI Marcell Jacobs CONTRATTO E IMBALLATO: SERVE UNA MAGIA A CHE ORA GAREGGIA Marcell Jacobs: PROGRAMMA SEMIFINALE E FINALE GLI AVVERSARI DI Marcell Jacobs IN SEMIFINALE LA CORSIA DI Marcell Jacobs IN SEMIFINALE GIANMARCO Tamberi RISCHIA L’ELIMINAZIONE E SI QUALIFICA IN ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: RIVIVI LADI: “STO, PEGGIO DI IERI. MA MI, COME VA VA”IN SEMIFINALE CON 10.04: IL CAMPIONE OLIMPICO NON STRABILIA LE PAGELLE DEGLI ITALIANICONTRATTO E IMBALLATO: SERVE UNA MAGIA A CHE ORA GAREGGIA: PROGRAMMA SEMIFINALE E FINALE GLI AVVERSARI DIIN SEMIFINALE LA CORSIA DIIN SEMIFINALE GIANMARCORISCHIA L’ELIMINAZIONE E SI QUALIFICA IN ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale, il video. 'Sto male, ma mi butto'. Bene Ponz… - infoitsport : LIVE - MARCIA 20km MASCHILE, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs in semifinale senza brillare. Tamberi Ponzio Abdelwahed Fantini in f… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi Abdelwahed Fantini e 4×400 mista in finale! Trapletti ottava nei 20… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs in semifinale senza brillare. Tamberi Ponzio Abdelwahed Fantini in f… -