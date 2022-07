LIVE Atletica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Jacobs in semifinale senza brillare Tamberi | Ponzio | Abdelwahed | Fantini e 4×400 mista in finale

Leggi su oasport

4.28: Al via nella settima e ultima batteria dei 100 Amoah (Gha), Osei-Nketia (Nzl), Omanyala (Ken), Muteba (Cod), Hadid (Lbn), Bardi (Bra), Sani Brown (Jpn), Munyai (Rsa) 4.26: Batteria lenta la penultima vinta dallo statunitense Coleman con 10?08, secondo De Grasse con 10?12, terzo Cardoso con 10?18 4.24: Anche il neozelandese Gill raggiunge ladel peso con 21.24 4.23: Questi i protagonisti della sesta e penultima batteria dei 100: Leotlela (Rsa), De Grasse (Can), Coleman (Usa), Azamati (Gha), Al Khafaji (Irq), Cardoso (Bra), Onwuzurike (Ngr), Ahmadiev (Tjk) 4.20: Primato mondiale under 20 per il rappresentante del Botswana Tebogo con 9?94, secondo posto per Blake con 10?04, terzo Brown con 10?06 4.18: Questi i protagonisti della quinta batteria dei 100: Brown (Can), Colebrooke (Bah), ...