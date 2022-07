LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon e Yamanishi oro nella 20 km di marcia, Trapletti ottava! Tamberi, Fantini e 4×400 mista in finale! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.23: Si stacca Abdelwahed che è settimo all’ultimo giro 2.22: Si stacca Abdelwahed dal gruppo di testa, poi prova a rientrare 2.19: Si alza il ritmo nei 3000 siepi, buona notizia per Abdelwahed che è nelle ultime posizioni del gruppo 2.18: Doppia qualificazone nel peso: l’olandese Schilder prima con 19.16 e la giamaicana Thomas-Dodd con 19.09 2.17: Nel peso la nbeozelandese Wesche lancia il peso a 18.64 2.16: Ritmo non elevato nei primi giri 2.14: Prima batteria trafficatissima di campioni per l’azzurro Abdelwahed nei 3000 siepi. Questi i protagonisti: i primi 3 in finale più i migliori 6 tempi. Serve una batteria veloce. I protagonisti: El Bakkali (Mar), Van de Velde (Bel), Buckingham (Aus), Keter (Usa), Tabti (Alg), Bett (Ken), Wale (Eth), Yamaguchi (Jpn), Gay (Can), Kibiwot (Ken), Ruppert (Ger), Abdelwahed ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.23: Si stacca Abdelwahed che è settimo all’ultimo giro 2.22: Si stacca Abdelwahed dal gruppo di testa, poi prova a rientrare 2.19: Si alza il ritmo nei 3000 siepi, buona notizia per Abdelwahed che è nelle ultime posizioni del gruppo 2.18: Doppia qualificazone nel peso: l’olandese Schilder prima con 19.16 e la giamaicana Thomas-Dodd con 19.09 2.17: Nel peso la nbeozelandese Wesche lancia il peso a 18.64 2.16: Ritmo non elevato nei primi giri 2.14: Prima batteria trafficatissima di campioni per l’azzurro Abdelwahed nei 3000 siepi. Questi i protagonisti: i primi 3 in finale più i migliori 6 tempi. Serve una batteria veloce. I protagonisti: El Bakkali (Mar), Van de Velde (Bel), Buckingham (Aus), Keter (Usa), Tabti (Alg), Bett (Ken), Wale (Eth), Yamaguchi (Jpn), Gay (Can), Kibiwot (Ken), Ruppert (Ger), Abdelwahed ...

