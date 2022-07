LIVE Atletica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Elena Vallortigara supera 1 93 e fa sognare! Che gara nel martello!

(Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIFINALE E L’EVENTUALE FINALE 21.40: FAJDEK! IL POLACCO LANCIA A 81.98 E CON LA MIGLIORE PRESTAZIONE MONDIALE STAGIONALE VA AL COMANDO NEL21.38: Bigot si migliora a 80.24 ed è quarto e Halasz si migliora a 80.15 ma è quinto. In un metro ci sono quattro atleti 21.37: Rallentamento a metànei 10000 21.35: Sotto il ritmo di Hironaki iniziano a staccarsi le prime atlete in coda al gruppo 21.32: Dubovitskaya1.93 al secondo tentativo 21.31: Nowicki non ci sta!!! Va al primo posto con 81.03 il polacco. Che!!!! 21.30: Hironaka, McColgan, Obiri a fare un’andatura sostenuta dopo 3 km nei 10000 21.30. ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Eugene2022 Elena #Vallortigara ipoteca la #finale nel #saltoinalto! Altro primo tentativo… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Eugene2022 Bene Elena #Vallortigara, a caccia della finale nel #saltoinalto: anche 1,90 p… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Eugene2022 Tutto bene per ora dalle qualificazioni del #saltoinalto con Elena… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Mondiali #Eugene2022 Niente da fare nel #triplo per Ottavia #Cestonaro, che resta lontana… - SkySport : LIVE ora su Sky Sport Arena la seconda giornata dei Mondiali di #Atletica a #Eugene #SkySport #Eugene2022… -

OA Sport

Su Sky, una grande e capillare copertura, dalla diretta delle gare,soprattutto in orari ... Ogni giorno alle ore 7.30, appuntamento su Sky Sport 24 con "Highlights Show " Mondiali di" , ...19.56: Nullo il salto di Ottavia Cestonaro che ha un solo tentativo a disposizione per centrare la finale. La statunitense Franklin avvicina la zona qualificazione con 14.36 19.54: Gega e Chemutai ... LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara supera 1.90 al primo tentativo! Cestonaro out nel triplo 46' - Si riparte con un cambio: dentro Lazaro per Gosens. --------------------------------------------------------- Si chiude con il Monaco in vantaggio 2-1 sull'Inter il primo tempo ...47' - Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il Monaco in vantaggio 2-1. 44' - Cross di Dimarco e traversa di Lautaro! Segnali di risveglio dell'Inter. 42' ...