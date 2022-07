LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara supera 1.90 al primo tentativo! Cestonaro out nel triplo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIFINALE E L’EVENTUALE FINALE 20.57: In pedana per la presentazione i finalisti del lancio del martello maschile. Questi i protagonisti: Nowicki (Pol), Young (Usa), Mansilla (Chi), Winkler (Usa), Frantzeskakis (Gre), Bigot (Fra), Kokhan (Ukr), Halasz (Hun), Fajdek (Pol), Henriksen (Nor), Miller (Gbr), Haugh (Usa) 20.56: Bene Elena Vallortigara! superato anche 1.90 al primo tentativo. Anche Mahuchikh supera 1.90 20.54: Lo statunitense Allen vince l’ultima batteria in 13?47, secondo Trajkovic in 13?52, terzo Izumiya con 13?56, quarto King con 13?57. Pasticci per Constantino che è eliminato 20.51: Al via nella ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIFINALE E L’EVENTUALE FINALE 20.57: In pedana per la presentazione i finalisti del lancio del martello maschile. Questi i protagonisti: Nowicki (Pol), Young (Usa), Mansilla (Chi), Winkler (Usa), Frantzeskakis (Gre), Bigot (Fra), Kokhan (Ukr), Halasz (Hun), Fajdek (Pol), Henriksen (Nor), Miller (Gbr), Haugh (Usa) 20.56: Beneto anche 1.90 altentativo. Anche Mahuchikh1.90 20.54: Lo statunitense Allen vince l’ultima batteria in 13?47, secondo Trajkovic in 13?52, terzo Izumiya con 13?56, quarto King con 13?57. Pasticci per Constantino che è eliminato 20.51: Al via nella ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Eugene2022 Bene Elena #Vallortigara, a caccia della finale nel #saltoinalto: anche 1,90 p… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Eugene2022 Tutto bene per ora dalle qualificazioni del #saltoinalto con Elena… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #Mondiali #Eugene2022 Niente da fare nel #triplo per Ottavia #Cestonaro, che resta lontana… - SkySport : LIVE ora su Sky Sport Arena la seconda giornata dei Mondiali di #Atletica a #Eugene #SkySport #Eugene2022… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs deve superarsi. Attesa per Dosso e Vallortigara -