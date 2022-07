«L’Iran si sta preparando a fornire alla Russia droni d’attacco»: la Cnn pubblica le foto degli incontri (Di sabato 16 luglio 2022) Una delegazione russa si è recata almeno due volte all’aeroporto iraniano di Kashan per acquistare dei droni. Lo afferma la Cnn, che è riuscita a entrare in possesso di alcune immagini satellitari in esclusiva che mostrano come alcuni iraniani illustrino i loro velivoli senza pilota, chiamati Unmanned Aerial Vehicles (Uav), a un gruppo di funzionari di Mosca in visita. «Siamo in possesso di informazioni che indicano che il governo iraniano si sta preparando a fornire alla Russia diverse centinaia di Uav», ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan alla Cnn, «riteniamo che una delegazione russa ufficiale abbia recentemente valutato una serie di droni iraniani in grado di attaccare». Le immagini ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Una delegazione russa si è recata almeno due volte all’aeroporto iraniano di Kashan per acquistare dei. Lo afferma la Cnn, che è riuscita a entrare in possesso di alcune immagini satellitari in esclusiva che mostrano come alcuni iraniani illustrino i loro velivoli senza pilota, chiamati Unmanned Aerial Vehicles (Uav), a un gruppo di funzionari di Mosca in visita. «Siamo in possesso di informazioni che indicano che il governo iraniano si stadiverse centinaia di Uav», ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionaleStati Uniti Jake SullivanCnn, «riteniamo che una delegazione russa ufficiale abbia recentemente valutato una serie diiraniani in grado di attaccare». Le immagini ...

