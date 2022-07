L’insofferenza nascosta della sinistra Pd per il governo Draghi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 luglio 2022) Il violento scazzo (termine ormai sdoganato nel giornalistese) tra i ministri Roberto Cingolani e Andrea Orlando al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri è rivelatore di un grande problema politico di cui finora non si era avuta esatta percezione: il problema di come ladel Partito democratico abbia vissuto il. Lo scontro è stato in parte già raccontato. Il ministro per la Transizione Ecologica ha apostrofato quello del lavoro: «Tu sei per Conte… Stai al posto tuo». Ed ecco Orlando, da noi interpellato: «Gli ho detto che nonostante le cazzate che ha fatto lo abbiamo sempre supportato e che dovrebbe ringraziare. Da ultimo sulla linea che ha portato a Bruxelles sull’elettrico. E lui ha detto che non si aspettava che con Enzo Amendola avessimo scritto (sul Foglio-ndr) un articolo contro di lui: ma era un ...