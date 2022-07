Libero: Belotti più che svincolato è dimenticato, a spasso e col telefonino che stenta a squillare (Di sabato 16 luglio 2022) svincolato, o addirittura – oseremmo dire – dimenticato. Visto che le offerte nei suoi confronti stanno decisamente scarseggiando. È tuttora a spasso, senza squadra, col telefonino che stenta a squillare sempre di più. È l’ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato. Così scrive l’edizione odierna di Libero riguardo al caso di Andrea Belotti, ex capitano del Torino e Campione d’Europa a Euro 2020. E pensare che era un bomber che valeva 100 milioni di euro, e che c’è stato un momento in cui era conteso dai principali club internazionali. Dopo anni a giocarsi la salvezza voleva una squadra importante. E invece – scrive Libero – l’hanno scartato tutti, a cominciare da Milan e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022), o addirittura – oseremmo dire –. Visto che le offerte nei suoi confronti stanno decisamente scarseggiando. È tuttora a, senza squadra, colchesempre di più. È l’ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato. Così scrive l’edizione odierna diriguardo al caso di Andrea, ex capitano del Torino e Campione d’Europa a Euro 2020. E pensare che era un bomber che valeva 100 milioni di euro, e che c’è stato un momento in cui era conteso dai principali club internazionali. Dopo anni a giocarsi la salvezza voleva una squadra importante. E invece – scrive– l’hanno scartato tutti, a cominciare da Milan e ...

