L’ex della famosa sportiva trovata senza vita. La tragedia a Torino: aveva 28 anni (Di sabato 16 luglio 2022) Quando sono arrivati i carabinieri nel suo appartamento già non c’era più nulla da fare. aveva annunciato di farla finita Camille Suzon Chantal Nell, 27 anni, L’ex compagna del portiere della Juventus femminile e della Nazionale francesce Pauline Peyroud-Magnin. La principale ipotesi degli investigatori che hanno trovato il cadavere ai piedi del letto lo scorso 4 luglio è che si sarebbe tolta la vita in seguito a una crisi depressiva, forse acuita dalla delusione amorosa. Hanno assistito a una scena terribile: il corpo della donna presentava ferite provocate dai morsi dei due grossi cani della donna, un husky e un pastore tedesco, che dopo averlo vegliato per tre giorni, lo avrebbero parzialmente sbranato. Secondo il medico legale la morte sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Quando sono arrivati i carabinieri nel suo appartamento già non c’era più nulla da fare.annunciato di farla finita Camille Suzon Chantal Nell, 27compagna del portiereJuventus femminile eNazionale francesce Pauline Peyroud-Magnin. La principale ipotesi degli investigatori che hanno trovato il cadavere ai piedi del letto lo scorso 4 luglio è che si sarebbe tolta lain seguito a una crisi depressiva, forse acuita dalla delusione amorosa. Hanno assistito a una scena terribile: il corpodonna presentava ferite provocate dai morsi dei due grossi canidonna, un husky e un pastore tedesco, che dopo averlo vegliato per tre giorni, lo avrebbero parzialmente sbranato. Secondo il medico legale la morte sarebbe ...

Pubblicità

RaiNews : La sentenza per il caso della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce assolve l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie e i… - gparagone : Porta avanti il tema del precariato, della compressione dei Diritti un ex PdC chi non ha saputo revocare le concess… - Corriere : Tragedia per il portiere della Francia Peyraud-Magnin: l’ex compagna si è suicidata a Torino - voltairenetIt : Ospite della trasmissione di Markus Lanz del 7 luglio 2022 su ZDF, l'ex vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha s… - Albatros6951 : La ex ministra della Pubblica Istruzione Cazzolina dopo aver palesato la sua simpatia per il traditore Gigino e l’a… -