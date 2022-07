Lewandowski saluta il Bayern Monaco: “otto anni speciali, non li dimenticherò” (Di sabato 16 luglio 2022) Ormai ci siamo, Robert Lewandowski può essere considerato un nuovo calciatore del Barcellona. L’accordo con il Bayern Moanco è stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus. La conferma dell’intesa è arrivata dal dirigente del Bayern Oliver Khan alla Bild: “alla fine il Barcellona ha offerto una somma che rende la vendita di Lewandowski assolutamente sensata. Abbiamo ritenuto opportuno dare a Robert il permesso di andarsene”. L’attaccante è alla ricerca di nuove motivazioni e la decisione è stata quella di cambiare aria. Lewandowski firmerà un contratto triennale con la possibilità di diventare un punto di riferimento del Barcellona della prossima stagione. Il calciatore oggi ha svolto l’ultima sessione di allenamento con il Bayern Monaco, poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Ormai ci siamo, Robertpuò essere considerato un nuovo calciatore del Barcellona. L’accordo con ilMoanco è stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus. La conferma dell’intesa è arrivata dal dirigente delOliver Khan alla Bild: “alla fine il Barcellona ha offerto una somma che rende la vendita diassolutamente sensata. Abbiamo ritenuto opportuno dare a Robert il permesso di andarsene”. L’attaccante è alla ricerca di nuove motivazioni e la decisione è stata quella di cambiare aria.firmerà un contratto triennale con la possibilità di diventare un punto di riferimento del Barcellona della prossima stagione. Il calciatore oggi ha svolto l’ultima sessione di allenamento con il, poi ...

