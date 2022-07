Lewandowski saluta il Bayern: «8 anni speciali che non dimenticherò» (Di sabato 16 luglio 2022) . Parla l’attaccante polacco Robert Lewandowski è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Con queste parole a Sky Sport Germania si è voluto congedare dal Bayern Monaco. Eccole: «Tornerò per un vero addio a tutti i dipendenti del club. Neanch’io ho avuto molto tempo per prepararmi… Questi 8 anni sono stati speciali e non lo dimentichi. Sono stato benissimo a Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Parla l’attaccante polacco Robertè pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Con queste parole a Sky Sport Germania si è voluto congedare dalMonaco. Eccole: «Tornerò per un vero addio a tutti i dipendenti del club. Neanch’io ho avuto molto tempo per prepararmi… Questi 8sono statie non lo dimentichi. Sono stato benissimo a Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

