Lewandowski è del Barcellona: firma del contratto e dettagli, tutto sul botto di calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa la telenovela del calciomercato estivo. Il Barcellona ha definito il grande colpo per la prossima stagione: secondo le ultime indiscrezioni Robert Lewandowski avrebbe firmato il contratto con i blaugrana. La volontà del calciatore è sempre stata quella di lasciare il Bayern Monaco, il polacco è alla ricerca di nuove motivazioni dal punto di vista personale. Si tratta ancora di uno dei migliori attaccanti in circolazione, dal punto di vista realizzativo ha pochi rivali. Il Barcellona è reduce da una stagione altalenante, nel girone di ritorno è riuscito a recuperare terreno ma ha manifestato qualche problema di troppo in attacco. Il colpo Lewandowski rilancia le ambizioni del club blaugrana. La squadra è formata da tanti giovani talenti, la dirigenza si è ...

