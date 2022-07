Lewandowski - Bayern, fine della storia: c'è l'accordo con il Barcellona, ecco le cifre (Di sabato 16 luglio 2022) Robert Lewandowski è ormai da considerare un nuovo giocatore del Barcellona. La trattativa tra blaugrana e Bayern Monaco ha subito l'accelerata decisiva. L'accordo è stato raggiunto e il polacco ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 luglio 2022) Robertè ormai da considerare un nuovo giocatore del. La trattativa tra blaugrana eMonaco ha subito l'accelerata decisiva. L'è stato raggiunto e il polacco ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Fatta per #Lewandowski al #Barcellona Il polacco era in scadenza con il #Bayern nel 2023 #SkySport #SkyCalciomercato - tancredipalmeri : Lewandowski al Barcellona significa che il Bayern con l’entrata sta per rilanciare per De Ligt. Se la Juventus acc… - newsjlive : ?? Bayern in pressing su #DeLigt: con il passaggio di Robert #Lewandowski al Barcellona, i bavaresi punteranno a mig… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rilancio… - alessio_morra : Ma il #Barcellona non era la squadra che non poteva spendere e per questo aveva lasciato andare nientemeno che… -