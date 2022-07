Lewandowski al Barcellona per 50 milioni, il Bayern lo saluta: «Grazie di tutto Robert» (Di sabato 16 luglio 2022) Manca davvero solo l’ufficialità, ma Robert Lewandowski è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Barcellona. Nella giornata di sabato 16 luglio, giorno del ritorno in gruppo con il club bavarese, il polacco si è presentato ma solo per salutare compagni ed allenatore prima di volare a Barcellona per firmare il contratto con il club spagnolo. Una trattativa ormai conclusa confermata anche dal presidente del club Herbert Hainer: «Abbiamo un impegno verbale con il Barcellona. È positivo per entrambe le squadre che abbiamo chiarezza. Robert Lewandowski è un giocatore molto meritevole, con noi ha vinto tutto. Gli siamo incredibilmente grati». July 16, 2022 Le cifre della trattativa La volontà di Lewandowski ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Manca davvero solo l’ufficialità, maè a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. Nella giornata di sabato 16 luglio, giorno del ritorno in gruppo con il club bavarese, il polacco si è presentato ma solo perre compagni ed allenatore prima di volare aper firmare il contratto con il club spagnolo. Una trattativa ormai conclusa confermata anche dal presidente del club Herbert Hainer: «Abbiamo un impegno verbale con il. È positivo per entrambe le squadre che abbiamo chiarezza.è un giocatore molto meritevole, con noi ha vinto. Gli siamo incredibilmente grati». July 16, 2022 Le cifre della trattativa La volontà di...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @FCBarcelona, accordo raggiunto per l'arrivo di #Lewandowski - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - AlfredoPedulla : #Lewandowski al #Barcellona: ora si accodano tutti, ma io faccio i complimenti di vero cuore a @Glongari che l’ha s… - Gazzettino : Lewandowski firmerà un contratto di 4 anni con il Barcellona - glooit : Bayern, c'è accordo con Barcellona per Lewandowski leggi su Gloo -