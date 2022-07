Lettini ‘prenotati’ con asciugamani per giornate intere: la maleducazione dei turisti e il video virale (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà capitato anche a voi di avere una musica… No, di andare in vacanza in un albergo o in un resort con piscina e di alzarvi al mattino, magari a un’ora non troppo tarda, andare verso la zona del relax e trovare tutti i Lettini occupati. Senza nessuno sopra ma con solo un asciugamano. La “corsa al lettino” è stata filmata da un utente che ha poi caricato tutto si Tik Tok. video da 8 milioni di views al momento in cui scriviamo. Siamo al Paradise Park di Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. È mattina. Si vede una specie di invasione di campo o meglio, del bordo piscina: gente che butta asciugamani per prenotare i Lettini. Poi se ne vanno tutti. Non hanno mica intenzione di mettersi subito al sole, no. Se ne vanno a spasso consapevoli che, quando torneranno, i loro posti saranno liberi. Ebbene, in questo caso il resort è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Sarà capitato anche a voi di avere una musica… No, di andare in vacanza in un albergo o in un resort con piscina e di alzarvi al mattino, magari a un’ora non troppo tarda, andare verso la zona del relax e trovare tutti ioccupati. Senza nessuno sopra ma con solo un asciugamano. La “corsa al lettino” è stata filmata da un utente che ha poi caricato tutto si Tik Tok.da 8 milioni di views al momento in cui scriviamo. Siamo al Paradise Park di Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. È mattina. Si vede una specie di invasione di campo o meglio, del bordo piscina: gente che buttaper prenotare i. Poi se ne vanno tutti. Non hanno mica intenzione di mettersi subito al sole, no. Se ne vanno a spasso consapevoli che, quando torneranno, i loro posti saranno liberi. Ebbene, in questo caso il resort è ...

