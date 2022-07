Letta: "Mercoledì ci sia il M5s". Lega: "Un appello opportunista". Il 'Draghi Bis' si allontana (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le condizioni ci sono, dice Enrico Letta, il Pd tenterà fino all'ultimo di ricucire il perimetro della maggioranza che ha fatto nascere il governo Draghi per rilanciarne l'azione. "Noi crediamo che ci sian le condizioni" perché "non si arresti questo cammino, ma venga rilanciato a partire da Mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso importante per completare le riforme che sono in cantiere", è l'appello di Letta ai partiti. Una corsa solitaria quella del segretario dem che parla dal congresso del Psi all'Auditorium Antonianun di Roma, dove arrivano forti i rumori di fonti delle liti, dei veti e dei distinguo delle altre forze politiche. "Letta all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le condizioni ci sono, dice Enrico, il Pd tenterà fino all'ultimo di ricucire il perimetro della maggioranza che ha fatto nascere il governoper rilanciarne l'azione. "Noi crediamo che ci sian le condizioni" perché "non si arresti questo cammino, ma venga rilanciato a partire dacon un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso importante per completare le riforme che sono in cantiere", è l'diai partiti. Una corsa solitaria quella del segretario dem che parla dal congresso del Psi all'Auditorium Antonianun di Roma, dove arrivano forti i rumori di fonti delle liti, dei veti e dei distinguo delle altre forze politiche. "all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, ...

